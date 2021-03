Scuola: sciopero contro la dad, manifestazioni in 60 città. Fermo anche il trasporto pubblico locale (Di venerdì 26 marzo 2021) Stamane in 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della Scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti , per chiedere la riapertura in presenza,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 marzo 2021) Stamane in 60si svolgeranno le mobilitazioni per lonazionale della, con lodalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti , per chiedere la riapertura in presenza,...

Agenzia_Ansa : Scuola: sciopero contro la Dad, manifestazioni in 60 città #ANSA - ITFyouth : RT @ilmanifesto: NON C’È PASTO PER TE #ilmanifesto #laprima Oggi sciopero nazionale dei rider. Manifestazioni in 30 città. Appello: «Non… - positanonews : Sciopero di scuola e trasporto pubblico locale oggi, 26 marzo tra le #news - maua_tranqua : RT @ilmanifesto: NON C’È PASTO PER TE #ilmanifesto #laprima Oggi sciopero nazionale dei rider. Manifestazioni in 30 città. Appello: «Non… - Goodmorning_ge : ??In diretta dal Provveditorato in Via Assarotti per lo #sciopero dei Cobas e Priorità alla Scuola… -