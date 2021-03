Scuola: sciopero contro la Dad in 60 città italiane (Di venerdì 26 marzo 2021) Le mobilitazioni nelle principali città sono previste a Roma, a Montecitorio; a Milano, a piazza XXIV Maggio; a Napoli, a piazza Dante; a Firenze, a piazza Santissima Annunziata. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) Le mobilitazioni nelle principalisono previste a Roma, a Montecitorio; a Milano, a piazza XXIV Maggio; a Napoli, a piazza Dante; a Firenze, a piazza Santissima Annunziata. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Scuola, sciopero contro la Dad in tutta Italia: manifestazioni in 60 città #scuola - RaiNews : In 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della scuola, con lo sciopero dalla Didattica… - SkyTG24 : Sciopero della scuola contro la Dad: manifestazioni in 60 città italiane. LE FOTO - bnegri1 : RT @ilmanifesto: NON C’È PASTO PER TE #ilmanifesto #laprima Oggi sciopero nazionale dei rider. Manifestazioni in 30 città. Appello: «Non… - Telefriuli1 : Stop alle classi pollaio e alla dad, insegnanti in piazza Manifestazione questa mattina a Trieste. ????????????… -