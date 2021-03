Scuola, scioperi contro la Dad in 70 città. Le immagini delle manifestazioni di Roma e Napoli – Il video (Di venerdì 26 marzo 2021) Una Scuola in presenza e soprattutto in sicurezza. In oltre 70 città italiane sono migliaia i docenti, studenti e genitori che hanno aderito allo sciopero nazionale a cui ha partecipato anche il Coordinamento Nazionale Precari Scuola. Da piazza Montecitorio, a Roma, fino a piazza Dante, nel cuore di Napoli, il coro è unanime: «Basta Dad: la Scuola è il presente e il futuro dei ragazzi». «I ragazzi devono andare fuori di casa e conoscere il mondo», afferma una partecipante al sit-in davanti Montecitorio. «Dentro casa stanno impazzendo, non possono più starci. Dobbiamo chiedere al governo che i soldi del Recovery Plan vengano utilizzati per il ritorno in classe». «La situazione dettata dall’emergenza sanitari è anche un riflesso di ciò che abbiamo fatto all’ecosistema scolastico», ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Unain presenza e soprattutto in sicurezza. In oltre 70italiane sono migliaia i docenti, studenti e genitori che hanno aderito allo sciopero nazionale a cui ha partecipato anche il Coordinamento Nazionale Precari. Da piazza Montecitorio, a, fino a piazza Dante, nel cuore di, il coro è unanime: «Basta Dad: laè il presente e il futuro dei ragazzi». «I ragazzi devono andare fuori di casa e conoscere il mondo», afferma una partecipante al sit-in davanti Montecitorio. «Dentro casa stanno impazzendo, non possono più starci. Dobbiamo chiedere al governo che i soldi del Recovery Plan vengano utilizzati per il ritorno in classe». «La situazione dettata dall’emergenza sanitari è anche un riflesso di ciò che abbiamo fatto all’ecosistema scolastico», ...

Advertising

Nicole_pgn : @annabonz8 Posso abbracciarti? Anche a me piaceva andare a scuola e trovavo gli scioperi spesso pretestuosi. Per qu… - sudreporter : #Napoli, il giorno degli scioperi: in piazza Dante i #nodad - rep_parma : Trasporti, scuola e rider: venerdì di scioperi [aggiornamento delle 11:13] - iaorananui : RT @chegiornoRadio1: #Scuola tra scioperi e riaperture #Sicilia screening di massa per gli studenti #Francia scuole restano aperte 10.35 @R… - VelvetMagIta : Covid, zona rossa e rientro a scuola: attesa per i dati. Scioperi, dalla Dad ai trasporti è giorno di proteste… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola scioperi Sciopero Cobas: 'La scuola è un servizio essenziale' ... disicentiva l'adesione agli scioperi indetti dai sindacati di base, amplia la distanza tra uno sciopero e l'altro. "La Dad non è vera scuola, - ha aggiunto Capasso - ma i docenti hanno sempre ...

Sciopero 26 marzo, in corso le manifestazioni tweet Giornata di scioperi, oggi 26 marzo, che riguardano anche la scuola. A promuoverlo, fra i tanti, il Cobas e i Saese , con la richiesta che il Recovery Plan porti ad incrementare gli organici. Fra gli ...

Sciopero 26 marzo mezzi, scuola e rider domani si fermano Corriere della Sera Sciopero scuola Ancona, la protesta contro la Dad. Video Anche nelle Marche il coordinamento regionale del comitato 'Priorita' alla scuola' ha organizzato un'inziativa di protesta ad Ancona, per chiedere la riapertura delle scuole. La mobilitazione, che ha ...

Scuola, basta con la Dad e le classi pollaio La manifestazione dei Cobas in diverse città italiane per chiedere un cambiamento a favore della scuola pubblica ...

... disicentiva l'adesione agliindetti dai sindacati di base, amplia la distanza tra uno sciopero e l'altro. "La Dad non è vera, - ha aggiunto Capasso - ma i docenti hanno sempre ...tweet Giornata di, oggi 26 marzo, che riguardano anche la. A promuoverlo, fra i tanti, il Cobas e i Saese , con la richiesta che il Recovery Plan porti ad incrementare gli organici. Fra gli ...Anche nelle Marche il coordinamento regionale del comitato 'Priorita' alla scuola' ha organizzato un'inziativa di protesta ad Ancona, per chiedere la riapertura delle scuole. La mobilitazione, che ha ...La manifestazione dei Cobas in diverse città italiane per chiedere un cambiamento a favore della scuola pubblica ...