Scuola, lo sciopero di studenti e insegnanti: insieme contro la Dad. “Torniamo in classe” (Di venerdì 26 marzo 2021) Professori e studenti insieme contro la Dad, la didattica a distanza. Mentre tutti gli studi spiegano che non c’è correlazione tra la frequenza in classe e il diffondersi del Covid, i ragazzi continuano a essere tenuti in casa dal governo. E così in 60 città si sono svolte le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della Scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università.



La mobilitazione è stata indetta da “Priorità alla Scuola” in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 marzo 2021) Professori ela Dad, la didattica a distanza. Mentre tutti gli studi spiegano che non c’è correlazione tra la frequenza ine il diffondersi del Covid, i ragazzi continuano a essere tenuti in casa dal governo. E così in 60 città si sono svolte le mobilitazioni per lonazionale della, con lodalla Didattica a Distanza da parte die docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università.La mobilitazione è stata indetta da “Priorità alla” in concomitanza con loproclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola: sciopero contro la Dad, manifestazioni in 60 città #ANSA - MediasetTgcom24 : Scuola, sciopero contro la Dad in tutta Italia: manifestazioni in 60 città #scuola - RaiNews : In 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della scuola, con lo sciopero dalla Didattica… - pianoterralab : RT @che_elio: Settimana dura per le multinazionali tech del #delivery. Dopo lo sciopero ad #Amazon di lunedì, tornano a incrociare le bracc… - GianelleMauriz7 : RT @RaiNews: In 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza… -