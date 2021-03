Scuola, l’Europa conferma il primato italiano nella didattica innovativa in eTwinning (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – L’Italia è primo paese in Europa con 142 istituti che hanno ottenuto la “Certificazione europea scuola eTwinning 2021/2022”, per lo sviluppo di una nuova rete di istituti scolastici attivi nell’innovazione e nello scambio multiculturale attraverso la piattaforma eTwinning. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – L’Italia è primo paese in Europa con 142 istituti che hanno ottenuto la “Certificazione europea scuola eTwinning 2021/2022”, per lo sviluppo di una nuova rete di istituti scolastici attivi nell’innovazione e nello scambio multiculturale attraverso la piattaforma eTwinning.

Advertising

EnjoyEnergyIT : #GenerazioneEU, l'Europa e la sfida dei cambiamenti climatici: al via il quinto appuntamento del corso promosso da… - lucianocapone : @1972book @nomfup @paolapeduzzi @ilfoglio_it L’Europa ha brevetti, ha produzione propria e ha rifornito il resto de… - ARERA_it : 'Tempestività, selettività, credibilità ed...equità degli interventi per raggiungere gli sfidanti obiettivi del… - dalpha423 : @CarloCalenda @Azione_it Può essere una proposta valida ma non va bene per l'Italia sia per motivi climatici ma sop… - ArezzoInAzione : RT @ScuolAzioneTO: Quando si parla delle vacanze di docenti e studenti italiani facciamo attenzione: in Europa l'a.s. dura in media tra i 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’Europa Vaccini, la Germania oscilla fra caos e ribellione: «Viviamo in un Paese rotto» Corriere della Sera