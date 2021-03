Scuola | Azzolina | “Minacce da collaboratore sottosegretario | Bianchi lo sa?”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Apprendo che ilRossano Sasso ha un nuovoal Ministero dell’Istruzione. Si chiama Pasquale Vespa: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa egravi”. Inizia così, su Facebook, il post dell’ex ministra dell’Istruzione Lucia, che chiede all’attuale titolare del dicastero delucidazioni in merito. “Pasquale Vespa – continua– ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti. Ha provato a nascondere i contenuti rimuovendoli dalle proprie pagine, questo non gli ha impedito di essere imputato in un processo che inizierà a breve. Ma non è una questione di legalità. O, ...