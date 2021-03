**Scrittori: Tolkien, i suoi disegni inediti saranno pubblicati nel ‘Signore degli Anelli’** (Di venerdì 26 marzo 2021) New York, 26 mar. – (Adnkronos) – I disegni inediti, comprese mappe e carte geografiche, dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) appariranno per la prima volta nella nuova edizione angloamericana del capolavoro fantasy “Il Signore degli Anelli”. Lo ha annunciato Houghton Mifflin Harcourt Books, precisando che la nuova versione della trilogia, pubblicata per la prima volta nel 1954, uscirà il 19 ottobre negli Usa e nel Regno Unito e nei mesi successivi saranno decine le versioni che appariranno nel mondo con una trentina di illustrazioni dell’autore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) New York, 26 mar. – (Adnkronos) – I, comprese mappe e carte geografiche, dello scrittore britannico John Ronald Reuel(1892-1973) appariranno per la prima volta nella nuova edizione angloamericana del capolavoro fantasy “Il SignoreAnelli”. Lo ha annunciato Houghton Mifflin Harcourt Books, precisando che la nuova versione della trilogia, pubblicata per la prima volta nel 1954, uscirà il 19 ottobre negli Usa e nel Regno Unito e nei mesi successividecine le versioni che appariranno nel mondo con una trentina di illustrazioni dell’autore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

