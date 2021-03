Scontro fra treni in Egitto. Ministero della Sanità: 32 morti e 84 feriti (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel sud del Paese collisione fra due convogli per passeggeri. Il ministro dei Trasporti chiede l'arresto dei conducenti Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel sud del Paese collisione fra due convogli per passeggeri. Il ministro dei Trasporti chiede l'arresto dei conducenti

