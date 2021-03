Sciopero Trasporto pubblico locale | adesione sotto il 50% nel Casertano Filt-Cgil | numeri deprimenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn’che per ora ha toccato il 40%: non sta andando bene, nel, lodei lavoratori delproclamato su scala nazionale dai sindacati per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro della categoria. Non ne fa mistero Angelo Lustro, segretario delladi Caserta. “E’ deprimente fino ad ora il risultato delle adesioni all’astensione da parte dei lavoratori del settore. Eppure la protesta riguarda una tematica di rilievo nazionale come il contratto di lavoro. Mi sarei aspettato una risposta più ampia e compatta, eppure i lavoratori delle piccole aziende private distanno circolando con i bus, e anche nella Clp, grande azienda ...