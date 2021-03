Sciopero scuola 26 marzo, riapertura istituti e stabilizzazione precari: cosa chiedono i manifestanti (Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata di astensioni dal lavoro quella di oggi, venerdì 26 marzo 2021: lo Sciopero della scuola, unito a quello dei trasporti e dei rider, agiterà l’Italia causando non pochi disagi. Proclamata dai Cobas, – Comitati di base della scuola – la protesta scolastica è stata indetta per richiedere la riapertura di tutti gli istituti con il ritorno delle lezioni in presenza e in sicurezza. Le manifestazioni, che prevedono una mobilitazione in 60 città, riguardano tanto il personale Docente ed Educativo quanto il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado. Sciopero scuola 26 marzo 2021, tra i motivi riapertura istituti e stabilizzazione precari A più di un anno dalla ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata di astensioni dal lavoro quella di oggi, venerdì 262021: lodella, unito a quello dei trasporti e dei rider, agiterà l’Italia causando non pochi disagi. Proclamata dai Cobas, – Comitati di base della– la protesta scolastica è stata indetta per richiedere ladi tutti glicon il ritorno delle lezioni in presenza e in sicurezza. Le manifestazioni, che prevedono una mobilitazione in 60 città, riguardano tanto il personale Docente ed Educativo quanto il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado.262021, tra i motiviA più di un anno dalla ...

Advertising

Aledacasa63 : RT @Gitro77: 'Scuola: sciopero contro la dad, manifestazioni in 60 città'. Meglio tardi che mai. Non esiste un motivo valido per chiudere l… - serenel14278447 : Oggi mezzi, scuola e rider a rischio per sciopero. A Milano ferme tutte le linee del metrò: orari e disagi. Corriere della sera - giactoricelli : RT @ilmanifesto: NON C’È PASTO PER TE #ilmanifesto #laprima Oggi sciopero nazionale dei rider. Manifestazioni in 30 città. Appello: «Non… - privatebusiness : RT @Gitro77: 'Scuola: sciopero contro la dad, manifestazioni in 60 città'. Meglio tardi che mai. Non esiste un motivo valido per chiudere l… - butera_linda : RT @Gitro77: 'Scuola: sciopero contro la dad, manifestazioni in 60 città'. Meglio tardi che mai. Non esiste un motivo valido per chiudere l… -