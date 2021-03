Sciopero rider | proteste in tutta Italia | le immagini dei sit-in di Milano | Firenze e Torino – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 marzo 2021) Garanzie contrattuali e sicurezza sul posto di lavoro. Gli scioperi del 26 marzo vedono aderire anche idi, scesi in piazza in 30 città con lo slogan “Nessuno ordina, nessuno consegna”, per protestare contro l’assenza di contratti regolari. Ain centinaia hanno sfilato per le vie della città. A, file di fattorini in bicicletta hanno percorso le strade dei centri storici. «Siamo qui per chiedere garanzie del lavoro subordinato riconosciute anche da diverse sentenze», sottolinea unche ha partecipato al sit-in di, ribadendo il ruolo avuto durante la pandemia da Coronavirus. Come lui anche dale richieste sono unanimi. «Vogliamo le tutele della subordinazione e una paga ...