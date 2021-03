Sciopero nazionale del 26 marzo 2021: coinvolti trasporti e scuole (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì 26 marzo, giornata di Sciopero nazionale. Coinvolto il settore dei trasporti che richiede il rinnovo del contratto collettivo: 24 ore di stop per bus, metro e tram. Attive le fasce di garanzia del mattino (8.30) e del pomeriggio (dalle 17 alle 20). Protestano anche le scuole che richiedono la riapertura degli istituti con lezioni in presenza. Mobilitazioni nelle grandi città. Sciopero nazionale trasporti a Roma e Milano Nella Capitale si fermeranno tutte le linee di trasporto pubblico, comprese quelle gestite da Roma Tpl. Bloccati tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle, Roma-Lido. Sarà garantito il servizio bus nella notte tra il 26 e il 27 marzo. Venerdì non è garantito il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì 26, giornata di. Coinvolto il settore deiche richiede il rinnovo del contratto collettivo: 24 ore di stop per bus, metro e tram. Attive le fasce di garanzia del mattino (8.30) e del pomeriggio (dalle 17 alle 20). Protestano anche leche richiedono la riapertura degli istituti con lezioni in presenza. Mobilitazioni nelle grandi città.a Roma e Milano Nella Capitale si fermeranno tutte le linee di trasporto pubblico, comprese quelle gestite da Roma Tpl. Bloccati tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle, Roma-Lido. Sarà garantito il servizio bus nella notte tra il 26 e il 27. Venerdì non è garantito il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero nazionale Trasporti, oggi sciopero nazionale di 24 ore Sarà una giornata difficile per chi deve spostarsi coi mezzi pubblici quella di oggi. E' infatti stato c onfermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale. L'agitazione è stata indetta unitariamente dai sindacati Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uil trasporti, Faisa - Cisal, Ugl - ...

Sciopero Atm a Milano, venerdì 26 marzo: ferme tutte le linee della metropolitana, disagi per bus e tram L'intera rete delle metropolitane si blocca. Quattro linee su quattro ferme . Dalle 8.45 chiuse le stazioni sotterranee. Saranno riaperte alle 15. "Sciopero nazionale: dalle 8.45 chiudono le metropolitane - è l'avviso fatto subito circolare da Atm - Riduzione della circolazione di bus, tram e filobus. Dalle 15 tutte le linee metropolitane e di ...

Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale Rai News Sciopero scuola 26 marzo, riapertura istituti e stabilizzazione precari: cosa chiedono i manifestanti Giornata di astensioni dal lavoro quella di oggi, venerdì 26 marzo 2021: lo sciopero della scuola agiterà l’Italia causando non pochi disagi.

Sciopero a Milano: bloccati tutti i mezzi di trasporto Sciopero a Milano, a parte le fasce orarie garantite, oggi 26 marzo bloccati tutti i mezzi di trasporto. Dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. Un venerdì complicato per i cittad ...

