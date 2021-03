Sciopero 26 marzo 2021 | problemi nei trasporti da Roma a Milano | le ultime

Leggi su ck12

(Di venerdì 26 marzo 2021)26Oggi venerdì 26è in corso unodel trasporto pubblico locale. Uno stop di ventiquattro ore che riguarda bus, tram e metro. E' stato indetto dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto collettivo. A forte rischio la circolazione del trasporto pubblico in tutta Italia. Concesse, però, alcune le fasce di garanzia dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Vediamo nel dettaglio cosa accade nella grande città come, Torino e ...