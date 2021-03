Scherma, Coppa del Mondo 2021: Italia in doppia cifra nel Grand Prix di fioretto maschile a Doha (Di venerdì 26 marzo 2021) Saranno dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale del Grand Prix di fioretto maschile in corso di svolgimento a Doha. In tre erano già certi della partecipazione, essendo teste di serie (Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Daniele Garozzo). A loro si sono aggiunti Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Damiano Rosatelli, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli. Luperi e Marini erano già riusciti a staccare il pass per il main draw dopo la fase a gironi. Gli altri hanno dovuto affrontare gli assalti preliminari. Damiano Rosatelli è stato anche l’unico anche a fronteggiare due turni di qualificazione, superando prima il georgiano Galuashvili e poi il giapponese Abe. Eliminato, invece, Francesco Ingargiola, che è stato sconfitto dal russo Zakhar Kozlov con il punteggio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Saranno dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale deldiin corso di svolgimento a. In tre erano già certi della partecipazione, essendo teste di serie (Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Daniele Garozzo). A loro si sono aggiunti Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Damiano Rosatelli, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli. Luperi e Marini erano già riusciti a staccare il pass per il main draw dopo la fase a gironi. Gli altri hanno dovuto affrontare gli assalti preliminari. Damiano Rosatelli è stato anche l’unico anche a fronteggiare due turni di qualificazione, superando prima il georgiano Galuashvili e poi il giapponese Abe. Eliminato, invece, Francesco Ingargiola, che è stato sconfitto dal russo Zakhar Kozlov con il punteggio di ...

