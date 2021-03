Scherma | caos Cipressa-Di Francisca | “Io non all’altezza come ct? E’ stata poco elegante”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Elisa Diha lasciato ladopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e l’argento nell’individuale a Rio 2016. Stiamo parlando di una delle più grandi fiorettiste di tutti i tempi, un’icona dellaitaliana e non solo. Nella sua carriera ha conquistato anche il titolo iridiato individuale a Parigi 2010, ben cinque ori Europei e una valanga di trionfi con il Dream Team, la squadra capace di dominare per più di un decennio. Dopo aver abbandonato lo sport ha deciso di impegnarsi in un’avventura editoriale e ha scritto la sua autobiografia dal titolo “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta“, edito da Solferino Editore. Il libro è uscito da poche settimane e sta già facendo discutere per il suo contenuto. Andrea, CT della Nazionale Italiana di fioretto, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scherma caos

Corriere dell'Umbria

... riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'olbiese Ilaria Muresu, rivolta al Presidente della Regione Christian Solinas: "Mi presento, sono Ilaria Muresu, atleta sarda paralimpica dima ...Che a Lucca regni ilsembra evidente e, allo stesso tempo, il peso delle prossime elezioni ... Gli consiglio la lettura de "Il Padrino", così può rendersi conto delle regole e loper il ...Una settimana cruciale per Bitcoin, con una grande quantità di opzioni in scadenza negli USA, che potrebbero creare un grande sconquasso sul mercato. Ci sono infatti circa 100.000 BTC in derivati in s ...Nella città di Cosenza, per i vaccini abbiamo una palestra con sei box, un’altra in periferia, poi l’ospedale militare Poi Marino sottolinea: 'Davvero non so perché l’ha fatto, cui prodest? L’ha proba ...