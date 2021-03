Scatto di De Luca | la Campania acquista il vaccino Sputnik | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo Deha deciso di muoversi in anticipo puntando sulV. Un’operazione che ricalca quella fatta dalla Gran Bretagna con AstraZeneca. In pratica laha siglato un’opzione di acquisto sulle dosi del siero russo, in attesa che l’Ema e l’Aifa esprimano un giudizio definitivo. Quando succederà (l’autorizzazione dovrebbe arrivare entro fine aprile) il contratto, di fatto, diventerà effettivo. Nel frattempo a essersi sbilanciata è stata la rivista The Lancet, parlando di unsicuro e con una efficacia superiore al 90%. Tornano alla, la trattativa è stata portata avanti da Soresa, la società per azioni partecipata regionale che elabora e gestisce per conto della Regione stessa le operazioni di carattere ...