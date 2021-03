Sardegna, Solinas “Mistificazione sul ritardo nei vaccini” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Sotto il profilo dei vaccini siamo davanti ad una assoluta Mistificazione. La Sardegna ha inoculato il 77% delle dosi di vaccino che ha ricevuto. Ci sono delle linee guida che prevedono il mantenimento di una scorta del 30%, in ragione del fatto che si devono garantire le seconde inoculazioni e che le compagnie produttrici hanno annunciato tagli nelle forniture”. Cosi’ il presidente Christian Solinas da Villa Devoto sulla situazione della campagna vaccinale in Sardegna accusata da piu’ parti di procedere a rilento. dge/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) “Sotto il profilo deisiamo davanti ad una assoluta. Laha inoculato il 77% delle dosi di vaccino che ha ricevuto. Ci sono delle linee guida che prevedono il mantenimento di una scorta del 30%, in ragione del fatto che si devono garantire le seconde inoculazioni e che le compagnie produttrici hanno annunciato tagli nelle forniture”. Cosi’ il presidente Christianda Villa Devoto sulla situazione della campagna vaccinale inaccusata da piu’ parti di procedere a rilento. dge/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

LegaSalvini : BRIATORE: ''DA SOLINAS DECISIONE CORRETTA PER TUTELARE SARDEGNA 'BIANCA''' - CorriereCitta : Sardegna, Solinas “Mistificazione sul ritardo nei vaccini” - AnsaSardegna : Vaccini: Solinas, 'noi ultimi? Una mistificazione'. Governatore, 'somministrato il 7,5% di dosi ricevute' #ANSA - SonSempreIoEh : per spostarsi bisognava fare il tampone ci davate dei pazzi. quando lo chiese solinas per il turismo in sardegna lo… - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19, Solinas: 'Cominciamo a usare anche le dosi di scorta' -