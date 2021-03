Sanremo domina le chart Amadeus | “Grande soddisfazione!”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver vintocon ‘Zitti e buoni’, i Maneskin conquistano la vetta anche con l’album uscito dopo il festival ‘Teatro d’Ira – Vol. 1’. Al secondo posto tra gli album, nella classifica Fimi-Gfk, c’è un’altra artista sanremese, Madame, con l’album omonimo. Così come sul terzo gradino del podio, con ‘I Mortali²’ di Colapesce e Dimartino. E i brani del festival, a tre settimane dalla fine della kermesse, occupano anche ben 8 posizioni su 10 della top ten dei singoli. “Sono molto felice. È unasoddisfazione vedere tanti brani del Festival in classifica”, commenta all’Adnkronosche quelle canzoni e quegli artisti li ha scelti in qualità di direttore artistico del festival e che ha chiusocon un po’ di amaro in bocca per chi ha voluto vedere un ‘flop’ nel calo dell’8% di share dell’Amarello ...