Sampdoria, infortunio Ekdal: il giocatore ha lasciato il ritiro della Svezia (Di sabato 27 marzo 2021) Pessime notizie per la Sampdoria dal match tra Svezia e Georgia. Il centrocampista Albin Ekdal è stato costretto al cambio per infortunio. Il blucerchiato è infatti entrato al 68?, al posto di Kristoffer Olsson, ma al 73? ha accusato un problema muscolare ed è stato sostituito dal bolognese Mattias Svanberg. Si attendono notizie sulle sue condizioni, ma la sfida contro il Milan potrebbe essere a rischio. Il giocatore, come annunciato dalla federazione svedese, ha già abbandonato il ritiro per fare ritorno in Italia dove verrà esaminato dallo staff medico blucerchiato.

