Salvini pensa che il premier sia Bolsonaro | ' Basta chiusure ad aprile'

(Di venerdì 26 marzo 2021)continua a giocare al politico di opposizione mentre è al governo e calvalca il malcontento delle corporazioni scordando che ogni giorno mediamente da un anno muiono 300 persone per colpa del ...

Advertising

fattoquotidiano : In arrivo cento fiale da Mosca [di Vincenzo Bisbiglia e Giacomo Salvini] - dariocurcio5 : @Storace A France' e tu ce credi pure. A #Napoli la chiamano sceneggiata. Se #Salvini pensa veramente le cose che d… - Maselli_Andrea : RT @globalistIT: - bundolo48 : RT @globalistIT: - STFU_u2 : #Lega a favore del #PassaportoVaccinale (e #ForzaEuro) È tutto fantastico! Pensa come stanno rosicando gli elet… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pensa

Corriere dell'Umbria

Lo dice il leader della Lega Matteo, al termine della cabina di regia di palazzo Chigi. outstream "Qualunque proposta in consiglio dei ministri e in parlamento avrà l'ok della Lega solo se ......premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteo... 'Siche lo scostamento di bilancio debba essere alla data della presentazione del Def, quindi ...Il leader della Lega continua a cercare di destabilizzare il governo Draghi dimenticando che ogni allentamento di misure ha coinciso con ondate di morti ...Dichiarazione di Matteo Salvini. La numero quattro di questo venerdì ... Fino a qualche giorno fa, pensava addirittura di poterlo fare. Ma è stato proprio quel pragmatismo a fargli prendere atto che ...