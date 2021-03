Salvini “Impensabile tenere l’Italia chiusa anche ad aprile”

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’per tutto il mese di. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidente Draghi che dal 7, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi. Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevederà un graduale e sicuro ritorno alla vita”. Lo dice il leader della Lega Matteo.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Dichiarazione di Matteo Salvini. La numero quattro di questo venerdì. Dice: 'E' impensabile tenere chiusa l'Italia anche per tutto il mese di aprile'. Sembra un ultimatum, visto che il premier ha risposto che le riaperture dipendono dai dati. E chi come Matteo Salvini si aspettava una conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio avrebbe annunciato una riapertura imminente del paese, è rimasto deluso. 'È impensabile tenere chiusa l'Italia anche per tutto il mese di aprile'. Di impensabile c'è la posizione di Salvini, che peraltro con i suoi ministri al governo non sta facendo niente di ciò che dice". Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci. Il leader della Lega avrebbe voluto "riaprire l'Italia" dopo Pasqua, ma il presidente del Consiglio lo isola: ora Salvini che farà?