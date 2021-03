Salvini | “Impensabile tenere chiusa ancora l’Italia” La replica di Draghi | “Se pensabile o no lo dicono i dati”

(Di venerdì 26 marzo 2021): “Non si può”, ladiBotta e risposta tra il leader della Lega Matteoe il premier Mariosull’eventuale proroga delle norme anti-Covid attualmente in vigore per tutto il mese di aprile. Secondo l’ex ministro dell’Interno, infatti, è ““anche per tutto il mese di aprile”. Ecco perchéfa appello “al buonsenso che contraddistingue” e “soprattutto” ai “medici e scientifici”. Il leader del Carrocico, quindi, che subito dopo Pasqua “almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si ...

Per'ètenere chiusa l'Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue - e soprattutto dei dati medici e scientifici - chiediamo al ..."Le parole giuste sono quelle del Presidente Draghi: sulle riaperture bisogna far parlare i dati. Dic'è la posizione di, che peraltro con i suoi ministri al governo non sta facendo niente di ciò che dice". Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci.Matteo Salvini non ci sta. Mentre nel governo prende quota l'ipotesi di un'Italia colorata solo di arancione e rosso anche ad aprile, il leader del Carroccio rema nel ...Io sono d'accordo con lui, se potessi andare in vacanza lo farei volentieri...". Per Matteo Salvini è impensabile tenere tutto chiuso? "Pensabile o impensabile dipende solo dai dati che vediamo. Dopo ...