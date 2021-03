Salvini e Meloni a parole difendono gli italiani, ma in Europa votano contro il Next Generation (Di venerdì 26 marzo 2021) Lega e Fratelli d’Italia ancora una volta votano in Europa contro gli interessi d’Italia. E’ accaduto al Parlamento europeo, dove si votava per finanziare il Next Generation Eu con risorse proprie dell’Unione senza gravare sui singoli Stati e quindi, sulle tasche dei cittadini, italiani compresi. Eppure, nonostante questo, i partiti di Meloni e Salvini si sono schierati incredibilmente contro, come spesso è capitato in passato su votazioni analoghe, mettendo a nudo ancora una volta tutta la propria ipocrisia: a parole sono sovranisti e difendono gli interessi degli italiani, ma ogni volta che si tratta di votare un provvedimento concreto a tutela dei propri connazionali, si voltano ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Lega e Fratelli d’Italia ancora una voltaingli interessi d’Italia. E’ accaduto al Parlamento europeo, dove si votava per finanziare ilEu con risorse proprie dell’Unione senza gravare sui singoli Stati e quindi, sulle tasche dei cittadini,compresi. Eppure, nonostante questo, i partiti disi sono schierati incredibilmente, come spesso è capitato in passato su votazioni analoghe, mettendo a nudo ancora una volta tutta la propria ipocrisia: asono sovranisti egli interessi degli, ma ogni volta che si tratta di votare un provvedimento concreto a tutela dei propri connazionali, si voltano ...

marcodimaio : .@matteorenzi in #AssembleaIV: se non ci fosse stata @ItaliaViva e non fossimo andati controcorrente, saremmo andat… - MatteoBandit2 : @Alefarris83 @_yaoxi_ Dedicato a chi pensa che la Meloni sia diversa da Salvini, perché non è entrata nel governo.??… - AndreaF76955249 : @sim1_severini @virginiaraggi Come del resto fanno Salvini, Meloni etc...tutto sempre merito loro. Non vedo dove sta il problema. - jean13_flower : RT @red_mask9: Non trovo nessuna differenza tra i fans della #Boldrini e quelli della #Meloni o di #Salvini o di chi volete. Tutto quello c… - nicc6lo : RT @bowiesmelodrama: continuerò a dirlo la meloni è molto più pericolosa e subdola di per esempio salvini perché nasconde (ma neanche tanto… -