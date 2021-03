Sainz: 'Sorpreso di essere così vicini'. Leclerc: 'C'è da fare, ma team carico' (Di venerdì 26 marzo 2021) 'Non bisogna fare troppi commenti sul bilanciamento, forse è dovuto anche al mio adattamento alla guida. Ma sabato il vento potrebbe cambiare o intensificarsi, l'esperienza sta maturando passo dopo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) 'Non bisognatroppi commenti sul bilanciamento, forse è dovuto anche al mio adattamento alla guida. Ma sabato il vento potrebbe cambiare o intensificarsi, l'esperienza sta maturando passo dopo ...

Advertising

zazoomblog : F1 Carlos Sainz: “Mi sento a mio agio. Sono sorpreso siamo vicini nelle simulazioni di qualifica” - #Carlos #Sainz… - spalletters : RT @GiulyDuchessa: #Sainz : la pista è cambiata molto nelle FP2, RedBull è migliore di tutti nel passo. Mi ha sorpreso però come dietro di… - mattiamaestri46 : RT @GiulyDuchessa: #Sainz : la pista è cambiata molto nelle FP2, RedBull è migliore di tutti nel passo. Mi ha sorpreso però come dietro di… - GiulyDuchessa : #Sainz : la pista è cambiata molto nelle FP2, RedBull è migliore di tutti nel passo. Mi ha sorpreso però come diet… - deadlinex : Recuperato il tutto e sto morendo ??: Adami comunica a Sainz che Hamilton ha fatto un 1:31.0 non molto lontano dal s… -