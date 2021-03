Ryanair, tre nuove rotte da Napoli verso Maiorca, Minorca e Edimburgo. Due frequenze settimanali da giugno (Di venerdì 26 marzo 2021) Ryanair, la compagnia numero uno in Italia, ha annunciato tre nuove rotte da Napoli verso Maiorca, Minorca (da giugno) e Edimburgo (da luglio), tutte con due frequenze settimanali, come parte integrante dell’operativo estivo di Ryanair in Italia. I consumatori italiani possono ora prenotare le vacanze estive, beneficiando delle tariffe più basse e dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” qualora i piani di viaggio dovessero cambiare. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021), la compagnia numero uno in Italia, ha annunciato treda(da) e(da luglio), tutte con due, come parte integrante dell’operativo estivo diin Italia. I consumatori italiani possono ora prenotare le vacanze estive, beneficiando delle tariffe più basse e dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” qualora i piani di viaggio dovessero cambiare. Per l’occasione,ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito ...

