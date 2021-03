Rust Console Edition sarà disponibile dal 21 maggio su Xbox One e PlayStation 4: aperti i preorder (Di venerdì 26 marzo 2021) Double Eleven, sviluppatore e publisher di Rust per Xbox One e PlayStation 4, ha annunciato che il celebre gioco survival multiplayer brutale e competitivo sarà disponibile dal 21 maggio e da oggi è possibile preordinarlo in tre edizioni diverse, ognuna delle quali offre agli appassionati alcuni vantaggi esclusivi. Double Eleven ha deciso di collaborare con il distributore leader del settore Koch Media per realizzare un'edizione fisica di Rust Console Edition e un'edizione speciale per il Day One per entrambe le piattaforme, che sarà disponibile in alcuni punti vendita selezionati. Ecco le tre edizioni diverse che è possibile preordinare: Basata sulla popolarissima versione PC, lo sviluppatore e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Double Eleven, sviluppatore e publisher diperOne e4, ha annunciato che il celebre gioco survival multiplayer brutale e competitivodal 21e da oggi è possibile preordinarlo in tre edizioni diverse, ognuna delle quali offre agli appassionati alcuni vantaggi esclusivi. Double Eleven ha deciso di collaborare con il distributore leader del settore Koch Media per realizzare un'edizione fisica die un'edizione speciale per il Day One per entrambe le piattaforme, chein alcuni punti vendita selezionati. Ecco le tre edizioni diverse che è possibile preordinare: Basata sulla popolarissima versione PC, lo sviluppatore e ...

Advertising

Eurogamer_it : #Rust Console Edition sarà disponibile dal 21 maggio su #XboxOne e #PlayStation4: aperti i preorder - TWGEEKIT : Rust Console Edition sarà disponibile dal 21 maggio su Xbox One e PlayStation 4 - tuttoteKit : Xbox Indie Showcase: Double Eleven pubblica un nuovo trailer di Rust per console #DeepSilver #DoubleEleven… - GamingTalker : Rust Console Edition, annunciata la data di uscita - sjajsjs51199140 : @rust_console None -