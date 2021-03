Russia Slovenia probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 marzo 2021) Gara valida per la seconda giornata del Girone H per le qualificazioni a Qatar 2022. Partita che varrà già una fetta importante nel cammino per i prossimi Mondiali.infatti sarà la sfida tra prima contro seconda e si giocherà sabato 27 marzo alle ore 15,00. Il teatro della sfida sarà stadio Olimpico Fišt di Sochi. Come arrivano le squadre? Entrambe le contendenti hanno vinto le rispettive gare d’esordio.I padroni di casa hanno sbrigato la pratica con il Malta con un 3-1 sofferto. I russi avevano ipotecato la gara nel giro di trentacinque minuti con le reti di Dzjuba e Mario Fernendes. La rete della speranza Mbong è stata inutile, perché poi laha chiuso la questione definitivamente con la seconda rete in nazionale di Sobolev. Laha battuto la più quotata Croazia per 1-0. Una gara ...