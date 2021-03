Russia, Cina, Turchia. Nelli Feroci spiega i piani di Biden per l’Ue (Di venerdì 26 marzo 2021) Back to business. La presenza di Joe Biden al Consiglio europeo segnala un’inversione a u nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa. l’Ue conta ed è tenuta sotto stretta osservazione. Sarà aiutata nella campagna vacCinale da un Paese che già vede la luce in fondo al tunnel. Ma dovrà anche dimostrare di voler fare una chiara scelta di campo “fra democrazie e autocrazie”, allentando il cordone che la lega a Cina e Russia. La strada “resta in salita”, commenta Ferdinando Nelli Feroci, presidente dello Iai (Istituto affari internazionali), già rappresentante permanente dell’Italia in Ue. Un presidente degli Stati Uniti, al Consiglio Europeo. In diplomazia i gesti hanno un significato. Questo è un gesto dall’alto valore simbolico. Con Trump l’Europa era uscita dai radar. Ora, ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Back to business. La presenza di Joeal Consiglio europeo segnala un’inversione a u nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa.conta ed è tenuta sotto stretta osservazione. Sarà aiutata nella campagna vacle da un Paese che già vede la luce in fondo al tunnel. Ma dovrà anche dimostrare di voler fare una chiara scelta di campo “fra democrazie e autocrazie”, allentando il cordone che la lega a. La strada “resta in salita”, commenta Ferdinando, presidente dello Iai (Istituto affari internazionali), già rappresentante permanente dell’Italia in Ue. Un presidente degli Stati Uniti, al Consiglio Europeo. In diplomazia i gesti hanno un significato. Questo è un gesto dall’alto valore simbolico. Con Trump l’Europa era uscita dai radar. Ora, ...

