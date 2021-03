Rugby, una Scozia eroica affossa la Francia e regala il Sei Nazioni al Galles (Di sabato 27 marzo 2021) Fa festa il Galles a Parigi, anche se sta comodamente a Cardiff. Non riesce la rimonta alla Francia, che contro la Scozia soffre, spreca almeno un paio di comode occasioni di meta per scappare via. E, così, ecco che la Scozia non crolla e, anzi, tiene i Bleus troppo vicini nel punteggio, ben lontani dai 20 punti che servivano. Decisive la touche sbagliata allo scadere del primo tempo e la palla non passata al largo di Vincent a inizio ripresa. Parte forte la Scozia, che nei primi minuti fa la partita, alternando piede e mano, restando nella metà campo francese. Non concretizzano, però, gli ospiti e il primo tenuto permette alla Francia di risalire comodamente il campo. Gran pallone recuperato in aria da Fickou e Bleus che entrano nei 22 e conquistano una mischia sui 5 metri dopo 7 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Fa festa ila Parigi, anche se sta comodamente a Cardiff. Non riesce la rimonta alla, che contro lasoffre, spreca almeno un paio di comode occasioni di meta per scappare via. E, così, ecco che lanon crolla e, anzi, tiene i Bleus troppo vicini nel punteggio, ben lontani dai 20 punti che servivano. Decisive la touche sbagliata allo scadere del primo tempo e la palla non passata al largo di Vincent a inizio ripresa. Parte forte la, che nei primi minuti fa la partita, alternando piede e mano, restando nella metà campo francese. Non concretizzano, però, gli ospiti e il primo tenuto permette alladi risalire comodamente il campo. Gran pallone recuperato in aria da Fickou e Bleus che entrano nei 22 e conquistano una mischia sui 5 metri dopo 7 ...

