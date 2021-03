Rugby | Sei Nazioni 2021 | la Scozia vince a Parigi | trionfa il Galles

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) Il Seipasserà alla storia come una delle edizioni più incredibili e rocambolesche. Il recupero della terza giornata ha infatti visto lare 23-27 in casa della Francia, un risultato che decreta la vittoria del torneo da parte del. I Dragoni avevano visto sfumare la possibilità del Grande Slam proprio la scorsa settimana in casa dei francesi, capaci di ribaltare la partita all’ultimo minuto. Davvero incredibile quindi che anche gli scozzesi si siano imposti in pieno recupero, con la meta del sorpasso arrivata ben oltre l’80’. RISULTATI E CLASSIFICA FINALE SEIAlla Francia serviva una vittoria con bonus per superare il, ma lasi conferma squadra in grande crescita e capace di ...