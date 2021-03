Rugby | il neo presidente Innocenti in visita al Benevento

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Marzio, neo elettodella Federazione Italiana, sarà inin Campania sabato 27 marzo per incontrare i Club della regione. Sarà la Club House dell’IVPCad accogliere il massimo dirigente federale a due settimane dall’elezione, che ha scelto come primo Comitato dare proprio il Campano. L’appuntamento fissato alle ore 16 presso il “Pacevecchia” in via Dorso SNC, sarà un momento di ascolto e confronto dedicato ai Presidenti di tutti i Club del territorio, che avranno l’occasione di poter approfondire le nuove linee programmatiche federali per lo sviluppo della palla ovale in regione. “Sono onorato di questa scelta e non posso celare la mia soddisfazione” – ...

NTR24

