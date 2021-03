Rubano nell’Agenzia Immobiliare in piena notte | il proprietario | “Se avete bisogno di comprare casa | potete lasciarci un messaggio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso di questadei malviventi si sono introdotti“Florida” e l’hanno saccheggiata. A renderlo noto lo stessocon un post sul gruppo Facebook “Furti in Ardea.” Il furto di staDei malviventi si sono introdottiintorno all’01:30 di questa, situata in Largo Milano ad Ardea. L’ha reso noto ilil quale, con tanto di foto, ha raccontato il fatto anche con un velo di ironia: “Ho sempre sperato di non dover scrivere su questo gruppo per questo tipo di situazione, purtroppo è arrivato questo fatidico momento. Staintorno alle ore 01:30 in largo Milano presso la nostra agenziasiamo stati derubati. ...