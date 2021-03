Rt Italia a 1.08. Zona rossa, chi rischia per numero casi (Di venerdì 26 marzo 2021) Con 23.696 contagi e 460 morti registrati ancora ieri dal bollettino nazionale quotidiano, la 'mappa dei colori' in Italia potrebbe cambiare ancora, con Lazio e Veneto in Zona arancione. Leggi su ilroma (Di venerdì 26 marzo 2021) Con 23.696 contagi e 460 morti registrati ancora ieri dal bollettino nazionale quotidiano, la 'mappa dei colori' inpotrebbe cambiare ancora, con Lazio e Veneto inarancione.

Advertising

GiovanniToti : Durante la #Pasqua tutta l’Italia si troverà nuovamente in zona rossa, ma i vari sentieri delle Cinque Terre si apr… - LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - Adnkronos : #Italia #zonarossa, ipotesi mini proroga stretta dopo Pasqua - FeniceArde : quindi oggi Draghi ha annunciato che riaprono le scuole pure in zona rossa, ieri dovevano ancora fare il piano ma a… - AlienoGrigio17 : #Draghi, anticipazione dalla cabina di regia: 'Vince la linea @robersperanza'. Ma perde l'Italia e gli italiani. La… -