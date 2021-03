Rosso rafforzato, prima regione in Italia a ricorrere al massimo delle misure fino al 6 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Preoccupano ancora i contagi in Italia. Tra le tante regioni, sta facendo molto discutere la scelta del presidente Michele Emiliano di emanare un’ulteriore scala di restrizioni. Dal 27 marzo fino al 6 aprile la Puglia infatti entrerà in “zona rossa rafforzata” con misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le ‘seconde case’, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”. Tutte le attività commerciali consentite dal Decreto del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Preoccupano ancora i contagi in. Tra le tante regioni, sta facendo molto discutere la scelta del presidente Michele Emiliano di emanare un’ulteriore scala di restrizioni. Dal 27 marzoal 6la Puglia infatti entrerà in “zona rossa rafforzata” con, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le ‘seconde case’, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Pugliapersone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, “salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”. Tutte le attività commerciali consentite dal Decreto del ...

