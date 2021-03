Ronaldo punta al titolo di capocannoniere (Di venerdì 26 marzo 2021) Cristiano Ronaldo punta ad essere il prossimo capocannoniere del campionato italiano, un titolo ancora assente dal suo ricco palmarès. Siete davanti uno dei più grandi calciatori che siano mai esistiti. Non a caso abbiamo assistito per lungo periodo alla querelle su chi fosse il goleador più forte di tutti i tempi. Si sono sprecati i paragoni con vecchie glorie del passato a cominciare da Pelé e dal compianto Maradona. Negli ultimi anni è stato il campionato spagnolo il teatro di una grande battaglia sportiva combattuta a suon di gol con il rivale di sempre: Lionel Messi. Una concorrenza spietata Non è mai facile lasciarsi andare a questo tipo di previsioni, soprattutto in un campionato difficile come quello italiano. Il fascino di questi pronostici resta aperto durante tutto l’arco del ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 marzo 2021) Cristianoad essere il prossimodel campionato italiano, unancora assente dal suo ricco palmarès. Siete davanti uno dei più grandi calciatori che siano mai esistiti. Non a caso abbiamo assistito per lungo periodo alla querelle su chi fosse il goleador più forte di tutti i tempi. Si sono sprecati i paragoni con vecchie glorie del passato a cominciare da Pelé e dal compianto Maradona. Negli ultimi anni è stato il campionato spagnolo il teatro di una grande battaglia sportiva combattuta a suon di gol con il rivale di sempre: Lionel Messi. Una concorrenza spietata Non è mai facile lasciarsi andare a questo tipo di previsioni, soprattutto in un campionato difficile come quello italiano. Il fascino di questi pronostici resta aperto durante tutto l’arco del ...

Advertising

10clarenc3 : @marcellofo67 Rinnovare Ronaldo cedere dybala non riscattare morata comprare prima punta di peso… metti il nome che… - Mellow87_ : 'Ronaldo vuole una punta all'altezza delle sue ambizioni' Il nome giusto: - FF3173 : @AncelottiIl Sì, punta a quello, o ad un rinnovo alla Ronaldo o ad andarsene a 0 per ottenerlo da altre parti. E t… - marcellog70 : @PaPaganini alla juve con Ronaldo non può giocare. dovrebbero essere la sua riserva. inoltre come spiegato da alleg… - SteGabri : @forumJuventus Se si volesse accontentare davvero Ronaldo, si prenderebbe Benzema.. quello lui vuole (son già 2 ann… -