Romina Power e il ricordo commovente | il dolore ancora vivo nel suo cuore

(Di venerdì 26 marzo 2021) Quella foto di due persone importantissime nella vita dellache le ha fatto tornare alla mente tristi ricordi. Unamaro e molto triste per, che tramite il suo profilo social Instagram ricorda con una bellissima foto scattata su una spiaggia, con dietro un calmissimo mare, la sorella Taryn. Nella foto la sorella è abbracciata con il figlio di, Yari Carrisi, avuto con l’ex marito e famoso cantautore italiano Albano Carrisi. La separazione da Albano,la decise dopo la prematura scomparsa della primogenita della coppia Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans, negli Stati Uniti D’America nel 1994 e mai più ritrovata. Il profondo lutto e la scomparsa della sorella Visualizza questo post su ...

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - zazoomblog : Romina Power era tutto un sogno? La cantante in preda alla nostalgia - #Romina #Power #tutto #sogno? - KovacecSrecko : IL concerto di Cattolica AlBano e Romina Power - laikpatates : @jeandpardaillan @haIikiIimtraveI Al bano i romina power - ci sara -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Formatonews

ha condiviso uno scatto in cui si è mostrata felice come non mai. Si tratta di un ricordo al fianco di due amici speciali. Unasorridente al fianco di due amici speciali . ...Mika,, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido hanno avuto l'opportunità di ricevere delle sorprese sulle note della loro canzone del cuore: chi vedremo sull'ormai ...Romina Power tra sogno o realtà: è tutto vero oppure no? La foto fa riflettere su una situazione molto delicata.Albano Carrisi è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus e dei vaccini. A fine marzo l’ex marito di Romina Power dovrà sottoporsi alla vaccinazione data l’età – 77 anni – ma lo farà solo se sarà ...