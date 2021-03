Romeo Ferraris - Continua lo sviluppo della Giulia elettrica (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua spedito lo sviluppo della nuova Giulia elettrica della Romeo Ferraris che prenderà parte alla stagione ETCR del 2021. Dopo l'integrazione del pacco batterie da parte dei tecnici della Williams Advanced Engineering, la Giulia ha debuttato a Vallelunga con Mario Ferraris e Stefano Coletti. Buona la prima. Dopo la presentazione ufficiale della Giulia ETCR by Romeo Ferraris dello scorso novembre, tutti hanno lavorato alacremente per arrivare pronti al primo test organizzato a Vallelunga. Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operation Manager, ha spiegato: "Non è stato facile, abbiamo riscontrato grandi ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021)spedito lonuovache prenderà parte alla stagione ETCR del 2021. Dopo l'integrazione del pacco batterie da parte dei tecniciWilliams Advanced Engineering, laha debuttato a Vallelunga con Marioe Stefano Coletti. Buona la prima. Dopo la presentazione ufficialeETCR bydello scorso novembre, tutti hanno lavorato alacremente per arrivare pronti al primo test organizzato a Vallelunga. Michela Cerruti,Operation Manager, ha spiegato: "Non è stato facile, abbiamo riscontrato grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Ferraris Sulla Giulia ETCR di Romeo Ferraris è stato installato il battery pack da 680 cavalli Il percorso di approdo al campionato Pure ETCR destinato a vetture esclusivamente elettriche prosegue a pieno ritmo in casa Romeo Ferraris . La compagine di Opera, dopo aver confermato che sarà Stefano Coletti il primo pilota della nuova Giulia ETCR deficitaria di Jean - Karl Vernay passato in Hyundai, ha ora installato ...

Pure ETCR - Romeo Ferraris sceglie Coletti per l'Alfa Romeo Giulia ETCR Primo annuncio in casa Romeo Ferraris per il nuovo Pure ETCR . Stefano Coletti è pilota ufficiale dell' Alfa Romeo Giulia ETCR per la stagione 2021, quella di debutto per la serie turismo elettrica. "Una sfida che non ci fa ...

Romeo Ferraris - Continua lo sviluppo della Giulia elettrica - Quattroruote.it Quattroruote Continua lo sviluppo della Giulia elettrica Buona la prima. Dopo la presentazione ufficiale della Giulia ETCR by Romeo Ferraris dello scorso novembre, tutti hanno lavorato alacremente per arrivare pronti al primo test organizzato a Vallelunga.

Calendario gare ETCR 2021, tappa italiana a Vallelunga La prima stagione si corre con tre vetture: Hyundai Veloster N ETCR, Cupra e-Racer e Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris. Le gare si svolgono sia su circuiti cittadini che permanenti. ETCR con ...

