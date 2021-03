Roma. ‘Mi hai investito, dammi 100 euro’: ecco la ‘truffa del pedone’, vittime gli automobilisti (Di venerdì 26 marzo 2021) La truffa del pedone, ancora una volta, ha trovato una vittima. Si tratta di un 38enne che è stato prima accusato, poi minacciato e infine derubato da una coppia di ladri. Alle 21:30 di mercoledì scorso, il 38enne era alla guida in zona Ostiense, transitando in via Vito Bering, quando improvvisamente ha visto avvicinarsi un uomo alla sua autovettura che lo accusava di essere stato colpito: “Mi hai preso ad un braccio con la macchina!“. Leggi anche: Roma: 60enne prima rapina un passeggero sul tram, poi aggredisce un poliziotto Neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo e al finestrino dell’auto si è avvicinato un secondo uomo: “Ora ci devi dare 100 euro, capito?!”. Il 38enne, avendo capito di trovarsi davanti due malviventi è stato costretto a consegnargli il denaro, vedendo i ladri scappare poco dopo. Immediatamente ha allertato la Polizia di Stato e le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) La truffa del pedone, ancora una volta, ha trovato una vittima. Si tratta di un 38enne che è stato prima accusato, poi minacciato e infine derubato da una coppia di ladri. Alle 21:30 di mercoledì scorso, il 38enne era alla guida in zona Ostiense, transitando in via Vito Bering, quando improvvisamente ha visto avvicinarsi un uomo alla sua autovettura che lo accusava di essere stato colpito: “Mi hai preso ad un braccio con la macchina!“. Leggi anche:: 60enne prima rapina un passeggero sul tram, poi aggredisce un poliziotto Neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo e al finestrino dell’auto si è avvicinato un secondo uomo: “Ora ci devi dare 100 euro, capito?!”. Il 38enne, avendo capito di trovarsi davanti due malviventi è stato costretto a consegnargli il denaro, vedendo i ladri scappare poco dopo. Immediatamente ha allertato la Polizia di Stato e le ...

