Roma, la prima vigile sulla storica pedana di piazza Venezia: “Grande responsabilità, rappresento tutte le donne della polizia locale” (Di venerdì 26 marzo 2021) Cristina Corbucci è la prima donna a salire sulla storica pedana di piazza Venezia. Il neo-comandante dei vigili, Ugo Angeloni, ha deciso di spezzare la tradizione tutta al maschile. “È una Grande responsabilità. Fino a qualche anno fa non avrei nemmeno pensato di fare il vigile urbano, mi ero candidata anche per altri ruoli, diversi dalla polizia locale, ma quando avrei potuto lasciare la divisa ho capito che questo lavoro mi divertiva. Si parla con tante persone, la gente sorride, le donne quando passano sono contente, c’è solidarietà femminile e in molte mi hanno incoraggiato”. Queste le parole della giovane vigile. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Cristina Corbucci è ladonna a saliredi. Il neo-comandante dei vigili, Ugo Angeloni, ha deciso di spezzare la tradizione tutta al maschile. “È una. Fino a qualche anno fa non avrei nemmeno pensato di fare ilurbano, mi ero candidata anche per altri ruoli, diversi dalla, ma quando avrei potuto lasciare la divisa ho capito che questo lavoro mi divertiva. Si parla con tante persone, la gente sorride, lequando passano sono contente, c’è solidarietà femminile e in molte mi hanno incoraggiato”. Queste le parolegiovane. L'articolo proviene da Il Fatto ...

