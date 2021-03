Roma, confiscati 13 milioni di euro all’ex boss della Banda della Magliana Salvatore Nicitra e a due suoi complici (Di venerdì 26 marzo 2021) Tredici milioni di euro: a tanto ammonta il patrimonio sequestrato dai carabinieri del comando provinciale di Roma all’ex boss della Banda della Magliana Salvatore Nicitra e ai suoi due complici Francesco e Rosario Inguanta, padre e figlio. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale della Capitale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, e dispone per Nicitra e i suoi sodali la sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per tre anni nel Comune di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Tredicidi: a tanto ammonta il patrimonio sequestrato dai carabinieri del comando provinciale die aidueFrancesco e Rosario Inguanta, padre e figlio. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del TribunaleCapitale, su richiestaDirezione distrettuale antimafia, e dispone pere isodali la sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per tre anni nel Comune di ...

