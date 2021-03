Roma, arrestati i 3 rapinatori di Rolex: ‘in trasferta’ da Napoli per mettere a segno i colpi nella Capitale (Di venerdì 26 marzo 2021) Scatta la custodia cautelare in carcere per 3 rapinatori di Rolex napoletani, specializzati nelle rapine di orologi preziosi che venivano spesso “in trasferta” a Roma. Il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Roma, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Napoli, hanno affidato alla sezione “reati contro il patrimonio” delle indagini volte a identificare i soggetti di origine campana che periodicamente si recano a Roma per ‘colpire’ coloro che indossano un Rolex. E’ stato necessario disporre un’accurata attività di indagine, con servizi in strada e pattuglie a bordo di autovetture nelle zone più a rischio, per individuare i 3 rapinatori provenienti da Napoli. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Scatta la custodia cautelare in carcere per 3dinapoletani, specializzati nelle rapine di orologi preziosi che venivano spesso “in trasferta” a. Il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di, hanno affidato alla sezione “reati contro il patrimonio” delle indagini volte a identificare i soggetti di origine campana che periodicamente si recano aper ‘re’ coloro che indossano un. E’ stato necessario disporre un’accurata attività di indagine, con servizi in strada e pattuglie a bordo di autovetture nelle zone più a rischio, per individuare i 3provenienti da. Leggi ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, arrestati i 3 rapinatori di Rolex: ‘in trasferta’ da Napoli per mettere a segno i colpi nella Capitale - maxpix69 : @CalcioFinanza Caso as Roma stadio dove vengono arrestati alcuni uomini chiave del progetto Stadio ma stranamente t… - Lux97335459 : RT @massimoneri90: Spaccio di droga, arrestati tre ex carabinieri: erano stati espulsi dall'Arma per lo stesso reato - CGialloverde : Grazie ai ragazzi onesti dell'Arma dei carabinieri. Roma, trafficavano droga in servizio: arrestati tre ex carabini… - massimoneri90 : Spaccio di droga, arrestati tre ex carabinieri: erano stati espulsi dall'Arma per lo stesso reato -