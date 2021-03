Roberto Bolle cambia vita e svela cosa pensa di Amici di Maria De Filippi

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 marzo 2021) . Il ballerino hato in una lunga intervista al Corriere della Sera di essere diventato un insegnante. Dopo anni sul palco e durissimi allenamenti,è pronto a fare il professore. Già qualche tempo fa l’étoile aveva annunciato che si sarebbe ritirato e questomento nella sua esistenza sarebbe già iniziato, accelerato dalla pandemia. “Come per tutti, la miata – ha spiegato -. Ero abituato fin da giovanissimo a viaggiare, ad avere molti impegni, fissati con grande anticipo. È tutto fermo. Io poi da sempre non so stare lontano dalla sala ballo per più di 48 ore: avverto il richiamo, è un’esigenza anche fisica. È stato un vero stravolgimento. Però, ecco, con questo progetto abbiamo trovato un modo in più per tornarci”.ha ...