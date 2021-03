Rivoluzione diritti tv: la Serie A passa in esclusiva a Dazn (Di venerdì 26 marzo 2021) Una decisione epocale per i diritti tv della prossima Serie A: il calcio italiano nella prossima stagione e nel triennio 2021 - 2024 passerà dalla pay tv allo streaming. L'ufficialità è arrivata alla ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Una decisione epocale per itv della prossimaA: il calcio italiano nella prossima stagione e nel triennio 2021 - 2024 passerà dalla pay tv allo streaming. L'ufficialità è arrivata alla ...

