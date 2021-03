Rivoluzione del Fair Play Finanziario, l’Uefa cede ai top club: potranno spendere a piacimento (Di venerdì 26 marzo 2021) I più attenti videro la Rivoluzione agli albori, già a maggio 2020. Ceferin, il capo dell’Uefa, prese la palla Covid al balzo giocando d’anticipo sul dramma della pandemia: basta Fair Play Finanziario, non funziona, cambiamo. Quei paletti finanziari che – molto teoricamente – dovevano bonificare le enorme differenze economiche tra club cercando di proiettare il calcio europeo verso una dimensione di pari opportunità di partenza, stanno naufragando in queste ore. Sta venendo giù tutto. La leva, è appunto, il Covid. Ma è una questione politica, che avrà conseguenze sportive enormi. In soldoni: i club più ricchi potranno essere liberi di spendere a piacimento, più di quanto non facciano già. Modificando alla lunga gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) I più attenti videro laagli albori, già a maggio 2020. Ceferin, il capo del, prese la palla Covid al balzo giocando d’anticipo sul dramma della pandemia: basta, non funziona, cambiamo. Quei paletti finanziari che – molto teoricamente – dovevano bonificare le enorme differenze economiche tracercando di proiettare il calcio europeo verso una dimensione di pari opportunità di partenza, stanno naufragando in queste ore. Sta venendo giù tutto. La leva, è appunto, il Covid. Ma è una questione politica, che avrà conseguenze sportive enormi. In soldoni: ipiù ricchiessere liberi di, più di quanto non facciano già. Modificando alla lunga gli ...

