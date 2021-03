Ritrovato Grisù | il micio salentino cacciato dal treno a Pescara

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lieto fine per Grisù, il micio di 14 anni che era stata cacciato dal treno Lecce-Torino di domenica scorsa da un capotreno. Gli agenti della Polfer e i volontari Enpa non hanno mai smesso di cercarlo e di sperare. Questa mattina la gioiosa scoperta: Grisù non aveva mai lasciato la stazione di Pescara. Aveva trovato un posticino al sole, protetto da un cespuglio. E così l’hanno trovato poche ore fa gli agenti della Polfer. Sul posto sono subito accorsi i proprietari, la figlia dei signori che era venuta appositamente a Pescara per cercarlo, e i volontari dell’Enpa di Pescara.