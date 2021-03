Riprese di Diavoli 2 al via, la foto di Patrick Dempsey a Roma lo conferma? (Di venerdì 26 marzo 2021) Riprese di Diavoli 2 al via? Ormai da tempo aspettiamo che il momento sia propenso e che arrivi la conferma ufficiale delle Riprese proprio in questa primavera ma adesso c’è un indizio importante che lascia ben sperare: le foto di Patrick Dempsey in giro per Roma. L’attore di Grey’s Anatomy che nella serie Sky ha vestito i panni di Dominic Morgan, è tornato nel nostro Paese e questo fa pensare che l’unico motivo “giustificato” sia proprio il lavoro, quale se non le Riprese dei nuovi episodi già annunciati ormai lo scorso anno? I fan sono già impazziti dopo aver visto lo scatto e mentre il suo nome è subito schizzato in tendenza anche sui social, c’è chi spera di vederlo proprio in giornata al fianco del suo co-protagonista, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)di2 al via? Ormai da tempo aspettiamo che il momento sia propenso e che arrivi laufficiale delleproprio in questa primavera ma adesso c’è un indizio importante che lascia ben sperare: lediin giro per. L’attore di Grey’s Anatomy che nella serie Sky ha vestito i panni di Dominic Morgan, è tornato nel nostro Paese e questo fa pensare che l’unico motivo “giustificato” sia proprio il lavoro, quale se non ledei nuovi episodi già annunciati ormai lo scorso anno? I fan sono già impazziti dopo aver visto lo scatto e mentre il suo nome è subito schizzato in tendenza anche sui social, c’è chi spera di vederlo proprio in giornata al fianco del suo co-protagonista, ...

Advertising

Valentina__Effe : Patrick Dempsey: “Happy to be in Rome” Io, che cerco di scoprire se sarà ospite al serale di #Amici20, o se stanno… - acidomuramico : @tvseriesale @PatrickDempsey Inizieranno le riprese di Diavoli 2 ?????? -