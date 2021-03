Ripresa mercati ok ma ad Eboli verbali e ricorsi al Prefetto (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I consumatori sono tornati a comprare nei mercati alimentari. Da venerdì 26 marzo i banchi di frutta, verdura, pesce hanno ripreso ad offrire le derrate, secondo quanto previsto dalla ultima Ordinanza regionale, emessa in ottemperanza al DPCM. Se a Salerno non sono stati problemi – con le aree mercatali presidiate dalla Polizia Municipale (in foto, quella di via Piave) -, ad Eboli invece c’è voluto l’intervento dell’Anva Confesercenti. L’associazione ha allertato il Prefetto affinché si risolvesse il problema creato dai verbali elevati agli operatori mercatali dai Vigili Urbani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I consumatori sono tornati a comprare neialimentari. Da venerdì 26 marzo i banchi di frutta, verdura, pesce hanno ripreso ad offrire le derrate, secondo quanto previsto dalla ultima Ordinanza regionale, emessa in ottemperanza al DPCM. Se a Salerno non sono stati problemi – con le aree mercatali presidiate dalla Polizia Municipale (in foto, quella di via Piave) -, adinvece c’è voluto l’intervento dell’Anva Confesercenti. L’associazione ha allertato ilaffinché si risolvesse il problema creato daielevati agli operatori mercatali dai Vigili Urbani. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

