Rintracciato dalla Polstrada l'automobilista fuggito dopo un incidente: ecco come è stato possibile (Di venerdì 26 marzo 2021) ANCONA - È stato come decrittare un codice cifrato, partendo da pochi numeri e lettere di una targa incompleta, da abbinare a un modello d'auto. Ma alla fine gli investigatori della Polizia stradale ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021) ANCONA - Èdecrittare un codice cifrato, partendo da pochi numeri e lettere di una targa incompleta, da abbinare a un modello d'auto. Ma alla fine gli investigatori della Polizia stradale ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dai Carabinieri, sta bene, il 48enne scomparso in circostanze allarmanti dalla provincia di #Trapani l'1… - Vita858 : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dai Carabinieri, sta bene, il 48enne scomparso in circostanze allarmanti dalla provincia di #Trapani l'1… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dai Carabinieri, sta bene, il 48enne scomparso in circostanze allarmanti dalla provincia di #Trapani l'1… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dai Carabinieri, sta bene, il 48enne scomparso in circostanze allarmanti dalla provincia di #Trapani l'1… - rada_maja : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dai Carabinieri, sta bene, il 48enne scomparso in circostanze allarmanti dalla provincia di #Trapani l'1… -