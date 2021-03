Ridisegnare la PA, domani il webinar di Polimina con Cassese, Bentivogli e Sabbadini. Modera De Bortoli (Di venerdì 26 marzo 2021) L’organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter Ridisegnare il vivere comune del Paese nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, il coordinatore nazionale di Base Italia Marco Bentivogli e la direttrice centrale dell’Istat Linda Laura Sabbadini si confronteranno, Moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”) promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili “a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) L’organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poteril vivere comune del Paese nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino, il coordinatore nazionale di Base Italia Marcoe la direttrice centrale dell’Istat Linda Laurasi confronteranno,ti da Ferruccio De, nel terzo incontro della scuola di formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”) promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili “a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la ...

