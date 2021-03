Riders, lavoratori del wedding e del mondo del circo insieme in piazza a Napoli. Presidiata la Prefettura (Di venerdì 26 marzo 2021) Traffico bloccato per una decina di minuti a Napoli all’ incrocio tra via Medina e piazza Municipio per la manifestazione dei Riders partenopei che aderiscono allo sciopero nazionale di categoria. I manifestanti, un centinaio circa, hanno esposto uno striscione con la scritta “diritti, salario e dignità” e acceso alcuni fumogeni. Hanno quindi tolto il presidio e ora si stanno dirigendo a piedi verso la Prefettura dove è in corso un’altra manifestazione di protesta, quella del mondo dei circhi e del settore wedding con diverse decine di persone in piazza. I Riders hanno raggiunto piazza del Plebiscito, a Napoli, per manifestare le loro ragioni e chiedere un incontro col prefetto. “Il nostro – spiega un loro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Traffico bloccato per una decina di minuti aall’ incrocio tra via Medina eMunicipio per la manifestazione deipartenopei che aderiscono allo sciopero nazionale di categoria. I manifestanti, un centinaio circa, hanno esposto uno striscione con la scritta “diritti, salario e dignità” e acceso alcuni fumogeni. Hanno quindi tolto il presidio e ora si stanno dirigendo a piedi verso ladove è in corso un’altra manifestazione di protesta, quella deldei circhi e del settorecon diverse decine di persone in. Ihanno raggiuntodel Plebiscito, a, per manifestare le loro ragioni e chiedere un incontro col prefetto. “Il nostro – spiega un loro ...

